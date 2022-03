Hoekstra hoort scherpere toon dicht bij Russische grens

„We voelen ons allemaal in Europa bedreigd vanwege de acties van Rusland in Oekraïne”, weet bijvoorbeeld de Finse minister Haavisto. Hij is dan ook blij dat de NAVO de deur openhoudt voor landen die toe willen treden tot de alliantie.

Welwillend

Hoekstra lijkt op eieren te lopen. Ja, hij wil graag solidariteit betuigen met de Baltische staten, want er wordt vermoed dat de Russische president Poetin ook hen in het vizier kan hebben. En ja, Nederland staat welwillend ten opzichte van een lidmaatschap van de NAVO voor Finland. Maar als blijkt dat dát de headline wordt in de Nederlandse media, hecht hij eraan om te benadrukken dat het in de eerste plaats aan Finland zelf is om zo’n stap te zetten. „We moeten ook kijken naar wat verstandig is qua timing”, vult hij aan. En daarna is Nederland als NAVO-lid pas aan zet en staan wij ’er open in’. Aan alles valt te merken dat de kersverse diplomaat geen zin heeft om olie op het vuur te gooien. Dat deed Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen vorige week al genoeg, toen ze vond dat Oekraïne een uitnodiging tot toetreding voor de Europese Unie moest worden verstrekt. Poetin zou er alleen maar zijn gelijk in bevestigd kunnen zien dat het Westen de veiligheid van zijn federatie zou bedreigen.

Maar in de Estse hoofdstad Talinn blijkt al snel hoe moeilijk dat is, als ook zijn collega Eva Liimets ’minister Wopke’ meedeelt dat Oekraïne zo snel mogelijk bij de EU moet worden getrokken. Daar hebben ze in de Baltische staten immers goede ervaringen mee.

Trots is het ministerie van Buitenlandse Zaken in Talinn behangen met foto’s waarop een standbeeld van Lenin wordt verwijderd, de Amerikaanse president Obama op bezoek komt en als klap op de vuurpijl de toetreding tot de NAVO wordt gevierd. De ambtenaren lopen met een geel-blauw Oekraïens lintje op de borst, buiten wappert naast de Estse en de Nederlandse ook de Oekraïense vlag.

„Rusland is de agressor”, vindt Liimets en die ’moet voelen’ dat het ’onacceptabel is’ wat het in Oekraïne aanricht. Hoekstra op zijn beurt kiest tegen ’dear Eva’ zijn woorden anders. „De toekomst mag dan onzeker zijn, Nederland blijft schouder aan schouder staan met NAVO-partners”, zegt hij.

Indrukwekkend

In Riga, hoofdstad van Letland, gaat Hoekstra met zijn Letse collega Rinkevic naar de Oekraïense ambassade om ’het boek der solidariteit’ te tekenen. De ambassadeur is net terug uit Oekraïne. Wat was zijn indruk, vraagt Hoekstra. „De mensen zijn klaar om te véchten!”, is het antwoord. Het is een indrukwekkend moment, net als wanneer Hoekstra en Rinkevic een kaarsje aansteken bij de zee van gele tulpen voor de deur van de ambassade, die als levend monument zijn neergelegd voor Oekraïne. „Het hele continent staat achter jullie”, zegt Hoekstra. Maar of dat afdoende is...