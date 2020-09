Politici bekritiseren artiesten: doe wél mee tegen corona

Meerdere BN’ers lieten maandag weten in verzet te gaan tegen het coronabeleid van het kabinet. Rapper Famke Louise ziet de regels niet meer zitten, net als Tim Douwsma, Thomas Berge en Bizzey. Onder de hashtag #ikdoenietmeermee zetten ze via hun populaire accounts op sociale media - vooral onder jongeren - de aanval in op het coronabeleid. Artiesten kunnen door de crisis al maanden amper meer optreden.

VVD’er Dijkhoff waarschuwt mensen om de corona-uitspraken van de artiesten niet te lichtzinnig op te vatten. „Of het nou je favoriete zanger is, een drukke rapper of je broer, laat ze weten dat we snappen dat het ook voor hen nare tijden zijn, maar een dodelijk virus is geen spel waar je even mee kunt stoppen.”

’Doe wél mee’

D66’er Jetten keert zich onder de hashtag #ikdoewelmee tegen de actie. „Kritische vragen stellen mag, maar voor iedereen geldt: houd je aan de regels. Dan kunnen we straks allemaal weer naar optredens of de kroeg.”

Ook SP-Kamerlid Peter Kwint zit de actie niet lekker. „Ja ja, je kent ze allemaal niet. Ik heb het ook niet in mijn platenkast staan. Maar je hebt gewoon wel een groot probleem wanneer gasten, die een heel groot bereik hebben in de groep waar toch al de voornaamste groei in besmettingen vandaan komt, zich tegen deze regels keren”, twittert hij.