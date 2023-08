Noodweer teistert zuiden Oostenrijk

In de gemeente Sankt Paul im Lavanttal in de deelstaat Karinthië zijn uit voorzorg zeventig huizen geëvacueerd. Bewoners werd gevraagd met de meest noodzakelijke spullen naar vrienden en familie te gaan en er werd een noodopvang ingericht. Ook in andere plaatsen waren evacuaties. Volgens energiebedrijf Energie Steiermark zaten vrijdagochtend zo’n 4000 huishoudens zonder stroom.

Video: Sinds donderdagavond wordt Slovenië geteisterd door hevige regenval. Twee Nederlanders kwamen door het noodweer om het leven. Tekst gaat verder onder de video.

Hevige regenval veroorzaakte vrijdag modderstromen en overstromingen. Op de Ljubelj-bergpas viel binnen 24 uur evenveel regen als normaal in een hele maand valt. In Klagenfurt, de hoofdstad van Karinthië, dreigt een dam door te breken, waardoor het stadsdeel Viktring deels onder water dreigt te komen staan. Bewoners zijn opgeroepen zich voor te bereiden.

President Alexander Van der Bellen dankte op Twitter, de hulpdiensten voor hun inzet. „Ik wil alle hulpdiensten die in de storm worden ingezet bedanken voor hun werk. Blijf goed voor elkaar zorgen.”

Ook buurland Slovenië wordt geteisterd door noodweer. Daar zijn door het noodweer minstens drie doden gevallen, onder wie twee Nederlanders. 16.000 huishoudens kwamen zonder stroom te zitten. Premier Robert Golob zei volgens het Sloveense persbureau STA dat het de ergste natuurramp is die het land in meer dan dertig jaar heeft getroffen.

In Kroatië zijn ook de hulpdiensten gemobiliseerd uit vrees dat de overstromingen zich zouden verspreiden. In het noorden van Kroatië steeg het waterpeil in de rivieren aanzienlijk.