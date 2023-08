Brusselse schooljuf verdacht van omvangrijke drugshandel

Op 9 juli viel de politie binnen in een appartement van de Lambert Crickxstraat in de beruchte Anderlechtse wijk Kuregem. Op straat werd er al dagenlang een doordringende cannabisgeur waargenomen. In het appartement kon één persoon gearresteerd worden, twee anderen slaagden erin te ontsnappen en zijn nog steeds op de vlucht. De politie nam er 19 kilo cannabis en verpakkingsmateriaal in beslag. Het appartement deed dienst als verdeelcentrum voor drugs die op plantages geoogst was.

Lagere school

Onderzoek van de speurders leerde dat het appartement gehuurd werd door een vrouw uit Sint-Lambrechts Woluwe die als lerares in een lagere school werkzaam is. De vrouw, een dertiger, verklaarde dat ze het appartement verhuurde aan de sportcoach van haar zoon die in financiële problemen zat en ontkent dus dat ze iets te maken heeft met de drugshandel. Die versie werd niet geloofd door de onderzoeksrechter die de juf liet aanhouden. Uiteindelijk kwam haar zaak voor de raadkamer die haar inmiddels vrijliet. Ze blijft wel verdacht van handel in verdovende middelen.