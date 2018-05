Eindexamenstunt school A’dam loopt flink uit de hand

Ⓒ Inter Visual Studio/Vivian Tusveld

AMSTERDAM - Een eindexamenstunt van de middelbare school CSB Buitenveldert in Amsterdam is volledig uit de hand gelopen. Zeker honderd scholieren gooiden met vuurwerk, stenen en eieren, bevestigt de politie na een bericht hierover op AT5. Een persoon is aangehouden voor bezit van een vermoedelijk nepwapen.