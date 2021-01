Halsema stuurt briefje aan Kamer na motie over avondklok

Halsema zegt dat de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland zich achter de nieuwe maatregelen van het kabinet schaart. „Het oordeel over de maatregelen is aan het kabinet en de Tweede Kamer. Ik denk dat het verstandig is het advies van het RIVM en OMT daarin te volgen”, aldus Halsema.

Zij geeft aan dat als de avondklok wordt ingevoerd er, zeker de eerste dagen, extra agenten op straat te vinden zijn die de naleving van de avondklok zullen handhaven. Wel zijn er zorgen over de gevolgen van de maatregel, die overigens ook besproken zijn in het Veiligheidsberaad. Halsema wijst er echter op dat de aanvullende maatregelen juist bedoeld zijn om juist eerder weer verlichting te kunnen brengen als het beoogde doel (het terugdringen van besmettingen) wordt bereikt.

Veel partijen zijn tegen

Desalniettemin diende D66 in Amsterdam een motie in die als strekking heeft om niet tot invoering van de avondklok over te gaan. Onduidelijk is of die motie een meerderheid haalt, omdat de uitslag van de stemming pas maandag bekend is. Wel schaarden GL, Denk en de PvdD zich tijdens het debat achter de motie, evenals JA21, PvdO en Bij1 (die in de Tweede Kamer niet vertegenwoordigd zijn). Zij stellen dat het een ’grote inperking is van de bewegingsvrijheid van de Amsterdammers’ en vinden het remmende effect ’nog onzeker’.

GL vindt het belangrijk om het ’perspectief van een grote stad mee te geven aan de discussie’ en heeft zorgen over de handhaving. „Hoe moet je handhaven? Hoe voorkom je willekeur in de handhaving?”

Halsema beloofde daarom de Tweede Kamer een briefje te sturen waarin zij aangeeft dat er een motie is ingediend waarover nog niet is gestemd. Ze hoopt daarmee recht te doen aan de gevoelens en wensen bij dit deel van de hoofdstedelijke gemeenteraad.

VVD wil wel avondklok

De Amsterdamse VVD, PvdA, CDA en CU toonden zich kritisch over de inhoud van de motie. VVD’er Marianne Poot roept op de adviezen van de experts, juist vanwege de opmars van de Britse variant van het coronavirus, niet in twijfel te trekken. Haar partijgenoot Daan Wijnants spreekt van ’pandemiepopulisme’ bij D66. „D66 kiest ervoor verdeeldheid te zaaien. Schadelijk en zorgwekkend.” PvdA’er Sofyan Mbarki steunt de D66-motie in elk geval niet, kondigt hij aan. „We moeten eensgezindheid betrachten.”