Slachtoffer had afspraak met politie over bedreiging

Al een week voor de fatale steekpartij meldde de vrouw zich bij de politie omdat ze „vervelende berichten” ontving, aldus de politie. De vrouw kreeg toen van agenten adviezen over hoe om te gaan met berichten van sociale media. „Vervolgens heeft het slachtoffer een week later opnieuw digitaal contact met de politie gezocht. Daarop is direct telefonisch contact met haar opgenomen voor het maken van een persoonlijke afspraak. Deze stond gepland in de middag op de dag dat het slachtoffer om het leven kwam”, aldus de politie.

De politie zegt dit in een persbericht naar aanleiding van geruchten dat het slachtoffer al enige tijd gestalkt werd. Wat precies de relatie tussen slachtoffer en verdachte was, wordt nog onderzocht. In het belang van het onderzoek wil de politie daar niets over kwijt.

De politie kwam pas achter de naam van de verdachte toen de fatale steekpartij zich voltrokken had. De man werd donderdag in de Spaanse hoofdstad Madrid gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij de steekpartij. Wanneer hij naar Nederland wordt overgebracht is nog niet bekend. Daarover wordt nog overlegd met de Spaanse autoriteiten.

Inmiddels heeft de politie twintig rechercheurs op de zaak gezet. Die vormen zich aan de hand van onder meer buurtonderzoek en binnengekomen tips nog een beeld over wat de achtergrond van de dodelijke steekpartij is geweest.