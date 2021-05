’Idiote streek’: zwaan krijgt kous over kop

Het dier werd aangetroffen in een watertje in Lincoln. Volgens de lokale autoriteiten is dit een ’geplande’ streek geweest. De kous past precies en is ver over de nek heen naar beneden getrokken. „Zonder ingrijpen zou het dier een lange lijdensweg hebben gehad, onvermijdelijk resulterend in de dood, zij het door verstikking of door honger”, aldus de politie of Facebook.

Volgens een woordvoerder van de Britse dierenbescherming gaat het nog iets verder dan alleen ’zwaantje pesten’. „Het is het seizoen voor nesten en jonge dieren. Dit zou niet alleen het einde van de volwassen zwaan hebben kunnen betekenen, maar mogelijk ook van eventueel afhankelijk kroost.”

Politie en dierenbescherming hopen dan ook dat zich getuigen melden van het mishandelen van het dier. „Want dit mag niet ongestraft voorbijgaan.”