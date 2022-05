Amerikaan sterft aan hartaanval terwijl hij vermoorde vrouw in zijn tuin begraaft

„De 60-jarige Joseph McKinnon werd zaterdagochtend dood in zijn tuin aangetroffen. Zijn lichaam vertoonde geen sporen van geweld, hij is een natuurlijke dood gestorven”, valt te lezen in een persbericht dat aan lokale media werd verspreid. Een autopsie wees uit dat de man is gestorven aan een hartaanval.

Wurging

Tijdens het onderzoek naar zijn overlijden werd een ander lichaam in de tuin aangetroffen. Het gaat om het lichaam van Patricia Dent, een 65-jarige vrouw die in een pas gedolven graf in de tuin lag. De autopsie die op dat lichaam werd uitgevoerd, wijst op een overlijden door wurging.

Volgens de autoriteiten zou de man Dent hebben aangevallen in de woning, haar hebben vastgebonden nadat hij haar had gewurgd en haar vervolgens in vuilniszakken hebben gestopt. Daarna wilde hij haar in een pas gegraven graf leggen. McKinnon kreeg een hartaanval toen hij probeerde dat graf te bedekken met aarde.

Het is onduidelijk waarom de vrouw vermoord werd. De politie doet verder onderzoek naar de zaak.