Urk - Er is nog steeds grote onduidelijkheid over de vernielingen die afgelopen weekend zijn aangericht aan het gemeentehuis op Urk. Een grote groep mensen gooide stenen en vuurwerk en er is voor duizenden euro’s schade. Maar of het iets te maken heeft met het (tijdelijk) sluiten van drie jeugdhonken in het vissersdorp, blijft onbekend.