Nog een slachtoffer ’Münster’ overleden

Ⓒ ANP

MÜNSTER - Een kleine drie weken na de aanslag met een kampeerbusje in Münster is een van de zwaargewonde slachtoffers alsnog overleden. Het dodental komt daarmee op drie. Volgens de politie gaat het om een 74-jarige man uit de stad Hamm die aan zijn verwondingen is bezweken. Er liggen nu nog zes mensen in het ziekenhuis, van wie twee op de intensive care. Zij verkeren niet langer in levensgevaar.