Grote saamhorigheid in getroffen dorpen: iedereen helpt elkaar

Ⓒ Marcel van Hoorn

Meerssen - Ook de gemeente Meerssen is opgeschrikt door natuurgeweld. Terwijl het water in Valkenburg net weer was gezakt, en op andere plekken aan de Maas soms hele wijken werden geëvacueerd, dacht de Limburgse gemeente achter de dijken van het Julianakanaal veilig te zijn. Totdat daarin een gat ontstond en dorpjes langs het kanaal ook langzaam maar zeker onderliepen. Net als in de rest van Limburg is de saamhorigheid in de getroffen dorpjes groot.