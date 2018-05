Fors lagere straf voor horrorverkrachter Arthur C.

De straf is fors lager dan de eis. Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden een gevangenisstraf van 21 jaar en vier maanden in combinatie met de tbs-maatregel. De officier van justitie omschreef Arthur C. als ’de belichaming van de nachtmerrie van elke vrouw.’ Volgens een woordvoerster beraadt het OM zich nog op hoger beroep.

Arthur C. zat nagenoeg zijn hele volwassen leven in de gevangenis, op zes maanden na. Die zes vrije maanden bleek hij steeds te gebruiken om nieuwe slachtoffers te maken.

Hij overviel zijn slachtoffer op 4 maart 2017, bijna voor de deur van haar woning. Hij was net een paar dagen vrij uit de gevangenis, en had al een andere vrouw aangevallen die hij probeerde te beroven van haar geld. Omdat omwonenden op haar gegil afkwamen, ging hij er vandoor.

Voor eerdere berichtgeving over deze zaak lees:

Bekijk ook: Enkelbandknipper verdacht van gewelddadige verkrachting

Enkelband

Arthur C. had eigenlijk een enkelband om moeten hebben, maar de Reclassering was te laat ingelicht over zijn vrijlating en kon dat niet meer op tijd regelen. Arthur C. hield de vrouw urenlang vast in haar woning, bedreigde haar met een mes, mishandelde haar en verkrachtte haar meermalen voordat ze op een volgens de rechtbank ’slimme, daadkrachtige en doortastende manier’ alarm wist te slaan. Arthur C. had haar telefoon vernield, maar ze slaagde erin om via haar iPad haar werkgever en familie een sos-bericht te sturen.

Haar belager sprong uit het raam toen de politie arriveerde, en wist zich ondanks twee gebroken enkels en een gebroken pols uit de voeten te maken. De politie pakte hem kort erna op.

Volgens de rechtbank heeft Arthur C. zich geen moment bekommerd om het lot van zijn slachtoffer, en vooral aan zijn eigen gerief gedacht. Hij verkrachtte en bedreigde haar bovendien in haar eigen woning, de plek bij uitstek waar iemand zich veilig moet kunnen voelen, aldus de rechtbank.

Arthur C. weigerde mee te werken aan onderzoek naar zijn geestvermogens. Volgens de deskundigen zijn er wel degelijk aanwijzingen voor een stoornis, en is het zorgelijk te noemen dat de delicten die C. pleegt steeds ernstiger lijken te worden. Ze schatten het gevaar voor herhaling in als groot. Volgens de rechtbank is het daarom onverantwoord om Arthur C. onbehandeld in de maatschappij te laten terugkeren.