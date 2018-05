Asbest in wolk bij bedrijf Dordrecht ’nihil’

Bij het bedrijf kwam donderdag door onbekende oorzaak een stofwolk vrij waar een „minimale hoeveelheid” asbestdeeltjes inzat. Hulpdiensten rukten uit en wegen werden afgesloten, maar in de loop van de middag liet de brandweer weten dat het werk was afgerond. De omgeving is ook weer vrijgegeven.

Eurogrit is een fabrikant van straalgrit. Het bedrijf kwam eerder in opspraak omdat het aan honderden bedrijven straalgrit heeft geleverd dat mogelijk met asbest was vervuild. Asbestdeeltjes kunnen kanker veroorzaken als ze in de longen terechtkomen.

Het Dordtse bedrijf heeft de afgelopen maanden 50.000 ton asbesthoudend straalgrit en slakken naar stortplaatsen laten afvoeren, meldt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) donderdag. Volgens de dienst is de besmetting met asbest vermoedelijk in Oekraïne gebeurd waar de slakken vandaan kwamen.