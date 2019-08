De Hond: beperkt verlies voor FvD

In de peiling van De Hond krijgt de PVV elf zetels. In een vergelijking met de peiling van vorige maand is dat een winst van twee zetels. Bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer in 2017 haalde de PVV twintig zetels.

De VVD is in de peiling de grootste partij met 27 zetels. Bij de peiling begin juli waren dat er 26. In de Kamer heeft de VVD op dit moment 33 zetels.

