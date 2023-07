’Russische duikbootcommandant vermoord, eenvoudig traceerbaar door Strava-app’

Rzhitsky werd met schotwonden gevonden in de buurt van de Berehovoy-straat. Volgens beweringen op Telegram-kanalen werd hij neergeschoten tijdens zijn gebruikelijke hardlooprondje, waarvan hij regelmatig een kaartje deelde in de sport-app Strava. Vermoedelijk was hij zo eenvoudig traceerbaar voor de mogelijke moordenaar. De Russische autoriteiten zijn bezig met een groot onderzoek naar de moord, meldt Tass. Er is geen arrestatie gemeld.

Rzhitsky zou op een afgelegen plek in een stadspark zeven keer in de rug zijn geschoten. Het was op dat moment rustig in een park omdat het hard regende. Er zouden geen getuigen van de moord zijn, maar mogelijk zijn er wel bewakingsbeelden van de moordenaar.

Volgens Oekraïense media was Rzhitsky als commandant op een Russische onderzeeër mogelijk betrokken bij een raketaanval op 14 juli 2022 op het Oekraïense dorp Vinnytsia, waarbij volgens Oekraïne zeker 27 burgers om het leven kwamen. Onder de doden waren drie kinderen.

De Oekraïense autoriteiten bevestigen de dood van Rzhitsky, maar ontkennen iets met de moord te maken te hebben. „De reden van de dood van Rzhitsky moet worden gezocht in Rusland zelf”, aldus inlichtingenbaas Kyrylo Budanov.