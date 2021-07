Team RTL Boulevard krijgt rust; zondag geen uitzending

In een gezamenlijk statement zeggen Sven Sauvé, CEO RTL Nederland, content-directeur Peter van der Vorst en topvrouw Georgette Schlick van Fremantle Nederland en België daarover het volgende: „Er is vandaag uitgebreid gesproken met de autoriteiten en de driehoek van Amsterdam. Door de extra veiligheidsmaatregelen was het mogelijk om vanavond weer vanuit Amsterdam uit te zenden, maar wij hebben zelf besloten vandaag het team van RTL Boulevard rust te geven.”

„We stellen alles in het werk om de uitzendingen vanaf maandag 12 juli aanstaande te hervatten. Nederland is een vrij land en onafhankelijke media zijn essentieel voor het functioneren van onze rechtstaat. Wij blijven vechten om die rol te vervullen, zeker ook met RTL Boulevard, en zijn heel trots op het team dat met dezelfde overtuiging en gedrevenheid de draad morgen weer oppakt. We willen iedereen bedanken voor alle steunbetuigingen. Het is hartverwarmend en geeft ons kracht. Kracht wensen wij ook Peter en zijn naasten toe.”

RTL doet vanuit veiligheidsoverwegingen geen verdere uitspraken over mogelijk andere locaties en maatregelen. Op de plek van RTL Boulevard wordt vanavond een herhaling van het programma Voor Hetzelfde Geld uitgezonden.