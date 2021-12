Eerste kerstdag is koud, regionaal sneeuw

Dat meldt Weeronline.

Uiteenlopende weersomstandigheden

Waar zaterdagmorgen in het noorden de zon zal schijnen, is de temperatuur flink onder nul: lokaal kan het tot -5 graden worden. Door een gure noordoostenwind kan de gevoelstemperatuur dalen naar -12 graden.

In het midden van het land is er een mix van wolken en zon en blijft de temperatuur rond het vriespunt.

In de zuidelijker gelegen provincies is het kwik boven nul en valt af en toe regen. De temperatuurdaling zet ook in het zuiden door en op de grens van koude lucht en neerslag valt wat sneeuw. In een smalle strook over Noord-Brabant naar Limburg kan het lokaal wit worden en dat maakt het plaatje op deze kerstdag compleet.

Zondag

Zondag is er op veel plaatsen meer bewolking. Enkel in het noorden zal de zon nog schijnen. Ook dan lopen de temperaturen uiteen: in het noorden tot -4 graden en in het zuiden is het enkele graden boven het vriespunt. Zondag kan ijzel ontstaan door een bevroren ondergrond.

Komende week is het zeer zacht en wisselvallig met temperaturen die oplopen naar dubbele cijfers.

