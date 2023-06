Concept-landbouwakkoord: veestapel krimpt tot 30 procent in 2035

Dat blijkt uit documenten die openbaar zijn gemaakt door het ministerie van Landbouw. De krimp van de veestapel moet volgens de stukken het gevolg zijn ’van een breed palet aan maatregelen waarbij er vrijwillige stoppers zullen zijn, maar er bijvoorbeeld ook meer productierechten worden afgeroomd bij overdracht’. Dat is volgens de concepttekst ’nodig om de landbouw toekomstbestendig en duurzaam te maken’.

Dat de veestapel in Nederland flink zou krimpen, bleek eerder al uit een doorrekening van de kabinetsplannen. Het kabinet heeft miljarden euro’s uitgetrokken om boeren te laten stoppen én ’nieuw perspectief’ te bieden voor de blijvers.

Uit de stukken blijkt ook dat de Wageningen Universiteit geen zinnig woord kon zeggen over de gevolgen van het landbouwakkoord voor het verdienvermogen van de boer. „Daarvoor zijn nog te veel zaken onvoldoende uitgewerkt”, waarschuwde de universiteit. LTO trok mede om die reden de stekker uit de onderhandelingen over het landbouwakkoord.

’Kabinet komt nu met eigen visie’

In een reactie laat LTO vrijdag weten dat ’de dialoog niet is afgelopen’. „Misschien waren de verwachtingen van een landbouwakkoord te hoog”, stelt de LTO-leiding. „Alles in één keer oplossen na vele decennia achterstallig onderhoud is eenvoudigweg te veel gebleken. Het wegwerken daarvan vergt een langere adem. LTO wil met politiek, markt en samenleving in gesprek blijven over hoe het wel kan.”

Na het mislukken van het landbouwakkoord – met meerdere boerenorganisaties – gaat het kabinet nu zélf een plan in de steigers zetten om de landbouw tot 2040 te hervormen. „Het voordeel is dat we nu niet hoeven te onderhandelen met allemaal partijen, alleen met het kabinet”, liet landbouwminister Adema vrijdag weten. „Het kabinet komt met een eigen visie op de landbouw, waarin ook alle zaken zijn verwerkt die in het landbouwakkoord aan de orde waren.”