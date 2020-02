Boeing met 128 passagiers aan boord maakt noodlanding Madrid

Het toestel van Air Canada met 128 passagiers boord, 30 jaar oud, vloog zeker een uur lang op geringe hoogte boven Madrid rond. Het toestel had delen van het landingsgestel verloren.

Een van de wielen zou in een motor terecht zijn gekomen. „Ik hoorde een enorme knal onder mijn stoel. Toen zag ik rook en vlammen uit de linkermotor komen”, beschreef passagier Aaron op sociale media.

Het toestel vloog vervolgens door met één motor, want daarvoor was de Boeing ’ontworpen’ en de piloten waren erop ’getraind’, probeerde Air Canada gerust te stellen.

Rond 19.15 uur deelden passagiers beelden van de noodlanding. Te horen is op de video dat passagiers klappen. „Een behoorlijk beangstigende en ruwe landing, maar we hebben het gehaald. Bedankt voor alle berichten en wensen”, klinkt het vanuit het toestel.

Meteen na de landing rijden hulpdiensten, waaronder de brandweer, naar het toestel. Dat is mogelijk uit voorzorg. Er zijn nog geen berichten van gewonden.

Gevechtsvliegtuig ernaast

Op sociale media circuleren beelden waarop is te zien hoe een gevechtsvliegtuig van de Spaanse luchtmacht, naar verluidt een F/A-18, de Boeing escorteerde toen het nog in de lucht hing.

Het gevechtsvliegtuig zou hebben gecheckt of alles in orde is.

Noodlanding

Het vliegtuig maakte de noodlanding op vliegveld Madrid-Barajas Adolfo Suárez. Daar waren de nodige maatregelen genomen. Het toestel vloog lange tijd boven Madrid rond omdat het eerst brandstof opstookte. Een noodlanding moet gemaakt worden met zo min mogelijk kerosine. Dat is veiliger.

Vliegfanaten en volgers leefden over de hele wereld mee. Na de geslaagde noodlanding werd al snel gegrapt dat ’Flightradar24 gelukkig het enige is geweest dat crashte’.

Het vliegveld in Madrid was vandaag al eerder in het nieuws, omdat het bijna twee uur dichtging nadat piloten hadden gemeld dat ze drones hadden gezien.

Passagiers deelden tijdens de vlucht foto’s vanuit het vliegtuig. „Het goede nieuws: een geweldig uitzicht over Spanje. Het slechte nieuws: het lijkt erop dat ik mijn vergadering morgen mis”, schrijft Aaron, die veelvuldig twitterde.