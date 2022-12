Verkrachter gaat vrijuit na sluiten huwelijksovereenkomst met slachtoffer

Deze beslissing zorgt voor veel boosheid bij mensenrechtenactivisten, die benadrukken dat de positie van de vrouw in Pakistan ronduit slecht is, schrijft CBS News. Geweld tegen vrouwen wordt vaak niet bestraft.

Dawlat Khan (25) kreeg in mei een levenslange gevangenisstraf voor het verkrachten van een dove vrouw. Maandag werd hij vrijgelaten nadat Khan en het slachtoffer buiten de rechtszaal om een akkoord hadden gesloten. De overeenkomst kwam tot stand dankzij bemiddeling van een ouderenraad in het land.

De vrouw beviel eerder dit jaar van het kind van Khan. ,,De verkrachter en het slachtoffer zijn van dezelfde uitgebreide familie”, aldus de advocaat van Khan, Amjad Ali. De deal kwam tot stand met hulp van traditionele raadgevers, benadrukt hij.

,,In feite is dit het toestaan van verkrachting en het faciliteren van verkrachters en de bijbehorende mentaliteit”, stelt Imaan Zainab Mazari-Hazir, een advocaat en mensenrechtenactivist. ,,Het gaat in tegen de basale mensenrechten in dit land; een dergelijk akkoord staat niet in de grondwet.”