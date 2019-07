Malta haalt toch migranten van Duits schip

Malta wil de tientallen migranten zo snel mogelijk naar allerlei verschillende landen sturen. Hoe de autoriteiten dat willen doen en om welke landen het gaat is onduidelijk, maar er zou al wel een akkoord zijn.

Aanvankelijk was het schip op weg naar het Italiaanse eiland Lampedusa, waar zaterdag ondanks een verbod van de Italiaanse regering het schip Alex met 45 migranten aanmeerde. Dit tot grote woede van de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini, die zei dat zijn land „niet langer de hotspot van Europa” wil blijven.

„We zijn aangenaam verrast”, zegt Gordon Isler van Sea Eye over de toelating op Malta. „Dit is waar we op hebben gewacht.”