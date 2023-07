’Ook neutrale kledingvoorschriften voor boa’s’

„Dit moet je gelijktrekken”, zegt Martens. Handhavers mogen wat haar betreft geen kruisje, keppel of hoofddoek dragen. „Ook omdat boa’s in moeilijke en verhitte situaties terecht komen. Je wilt voorkomen dat er dan – onterecht – discussie is over iemands intenties. Wat ons betreft hoort een uniform neutraal te zijn.”

De VVD-leider stelt schriftelijke vragen aan burgemeester Femke Halsema. In 2021 steunde een meerderheid in de raad nog een motie van Denk die opriep uniformen voor handhavers juist wel ’inclusief’ te maken. Halsema zou er begin dit jaar op terugkomen, maar deed dat niet. „Landelijk is de kogel door de kerk, het is goed om nu duidelijkheid te creëren”, zegt Martens.

Hoofddoek

Denk-fractievoorzitter Sheher Khan ziet dat uiteraard anders. „Neutraliteit zit in eerste instantie in het handelen”, zegt hij. Hij vindt dat de nieuwe politievoorschriften ’een groep’ uitsluiten. „Specifiek moslima’s met een hoofddoek”, aldus Khan, die wijst op de PVV-motie die ten grondslag lag aan het landelijke besluit dat justitieminister Dilan Yeşilgöz (VVD) vorige week nam.

Martens werpt dat verre van zich. „Ik vind dat heel goedkoop”, reageert ze. „Daarmee maak je het streven naar neutraliteit politiek. Er wordt juist géén onderscheid gemaakt.”

Ze ziet religie uiteindelijk als een keuze. Zichtbare tatoeages die een persoonlijke overtuiging uitdragen zullen net zo goed niet kunnen. Net als een tulband voor sikhs.

Daar zit het grote verschil met Khan. „Je wordt als moslim geboren”, zegt hij. „Voor vrouwen die een hoofddoek dragen is het geen optie die af te doen. Die mogelijkheid bestaat niet. Het hoort bij wie je bent. Het is net als andere identiteiten waarvan je geen afstand kan doen. Het betekent niet dat je niet neutraal kan handelen. Dat was ook het oordeel van het College voor de Rechten van de Mens.”

Er zou volgens Khan zelfs sprake zijn van genderdiscriminatie: „Moslimmannen mogen wel een baard dragen. Dat is ook een zichtbare, religieuze uiting. Maar moslima’s geen hoofddoek?”

Keppeltje

„Dat het vaker mensen zal treffen die een hoofddoek dragen, begrijp ik”, zegt Martens. „Maar een uniform is een uniform en dat is neutraal. Een boa met keppeltje naar Nieuw-West sturen zal ook voor uitdagende situaties zorgen. Het gaat ons niet om een bepaalde religie.”

Volgens Khan is de discussie een achterhoedegevecht. Hij ziet juist veel mensen kritisch reageren op de nieuwe politievoorschriften, ook binnen de politie zelf. „Dit gaat er hoe dan ook komen”, zegt de Denk-voorman.

Secularisme

Martens verbaast het ondertussen dat secularisme niet langer een publieke waarde lijkt te zijn waar iedereen pal voor staat. „Het was ooit iets dat linkse politieke partijen ook hoog in het vaandel hadden staan”, zegt ze.

De VVD’er wil van Halsema weten of zij het ermee eens is dat ’neutraliteit essentieel is’. Het betekent overigens niet dat er bij handhaving geen plek is voor mensen die zichtbare religieuze uitingen dragen, zegt Martens. „Alleen niet in een uniform op straat.”