Reizigers aan lot overgelaten in chaos

Lange rijen, frustratie en onduidelijkheid op Schiphol. Reizigers worden van het kastje naar de muur gestuurd. Ⓒ Michel van Bergen

Het persoonlijke vakantieleed is gigantisch, blijkt als de rook van de tankstoring op Schiphol is opgetrokken. De luchthaven lag woensdag na 13.30 uur praktisch helemaal plat. Honderden vluchten werden geschrapt, ook gisteren nog toen de brandstoftoevoer was hersteld. Gestrande reizigers werden van het kastje naar de muur gestuurd.