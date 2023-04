Opvanglocatie zorgt voor ‘fitnessprogramma’ Moddervette husky’s met 20 kilo overgewicht in bewaring genomen en direct op dieet

Door Onze redactie

Ⓒ Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming

Sittard-Geleen - Een dieptriest beeld in het Limburgse Sittard-Geleen. De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) heeft afgelopen woensdag twee husky’s in bewaring genomen die allebei bijna vijftig kilo wogen. Dat is twintig kilo zwaarder dan een fitte poolhond. De honden waren zó dik, dat ze amper nog een poot voor de andere konden zetten.