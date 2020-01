Zadel consument niet op met geruzie over geld

Welke verzekeraar welke behandeling in welk ziekenhuis tegen welke premie vergoedt, is bij het afsluiten van een zorgverzekering meestal niet helder. Ⓒ AFP

Het is haast ondoenlijk om de best passende zorgverzekeraar te kiezen. Dat kan alleen in de slotweken van het jaar, maar dan touwtrekken verzekeraars en artsen nog om geld en valt er feitelijk niets te kiezen. Olof King vindt dat mensen het hele jaar door moeten kunnen overstappen.