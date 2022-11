Fransman wint rechtszaak om ’saai’ te mogen zijn op zijn werk

Cubik Partnes, een management adviesbureau, ontsloeg de man in 2015. Het bedrijf zegt veel waarde te hechten aan teambuilding en zou personeel aanmoedigen om samen na het werk in de kroeg nog even te drinken. Mr T., wiens echte naam niet bekend gemaakt is, zat daar echter niet op te wachten en weigerde regelmatig. Dat, en het feit dat hij ’slecht luisterde’ en ’moeilijk was om mee samen te werken’ was voor het bedrijf genoeg reden om hem te ontslaan.

De rechtbank in Parijs was het daar niet mee eens en stelt dat de man het recht heeft om niet te hoeven feesten. „Het bedrijf mag de man niet dwingen om mee te doen met bijvoorbeeld seminars of vrijdagmiddagborrels waar veel alcohol genuttigd wordt.”

Gefotoshopte foto’s

De rechtbank ging nog verder en voegde eraan toe dat het bedrijf zich bezighield met „vernederende en opdringerige praktijken met betrekking tot privacy, zoals gesimuleerde seksuele handelingen, de verplichting om tijdens seminars een bed te delen met een collega, het gebruik van bijnamen op de werkvloer en het ophangen van gefotoshopte foto’s.”

De man eiste naast het bedrag dat hij al kreeg nog ruim 450.000 euro van zijn voormalig werkgever wegens geleden schade, daar gaat de rechtbank zich over buigen in een volgende zitting.