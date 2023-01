Premium Het beste van De Telegraaf

OM: Verspreiden beelden moord Peter R. de Vries is terrorisme

Door Saskia Belleman Kopieer naar clipboard

AMSTERDAM - De strafzaak over de moord op misdaadjournalist Peter R. de Vries is vrijdag opnieuw begonnen tegen – inmiddels – zes verdachten, van wie er vier ‘nieuw’ zijn. De laatste die werd aangehouden is tot nu toe de Pool Konrad ‘Kale’ W., die volgens het Openbaar Ministerie was betrokken bij het leveren van de moordwapens, de vluchtauto en een Google Pixel-telefoon waarop belastende berichten zijn gevonden.