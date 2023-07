Proces rond achterhouden documenten door Trump begint in mei

Tegen Trump zijn 37 aanklachten ingediend omdat hij vertrouwelijke documenten zou hebben meegenomen bij zijn vertrek uit het Witte Huis begin 2021. Hij stelt zelf niets verkeerd te hebben gedaan en zei vorige maand voor de rechtbank in Miami onschuldig te zijn.

Het proces zou aanvankelijk op 14 augustus beginnen, maar zowel de verdediging als de aanklagers wilden meer tijd om zich voor te bereiden. De federale aanklagers hadden de rechter dinsdag gevraagd het proces in december in te plannen, terwijl Trumps advocaten zeiden dat het nog niet nodig was om een datum vast te stellen.

Trump, die wil meedoen aan de presidentsverkiezingen in november 2024, is de eerste Amerikaanse oud-president ooit die strafrechtelijk wordt vervolgd. Hij is verwikkeld in meerdere rechtszaken. Zo loopt er onder meer een zaak tegen hem rondom het betalen van zwijggeld aan pornoster Stormy Daniels.