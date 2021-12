Goed nieuws voor Wopke Hoekstra: zoontje officieel genezen verklaard na tumor

„Na chemotherapie en een operatie waren we dolgelukkig dat hij daarna ’in remissie’ was; de tumor was tot de laatste cel aan toe opgeruimd”, schrijft Hoekstra op Instagram. „Maar officieel genezen ben je pas als de kanker in de vijf jaar erna ook daadwerkelijk wegblijft.”

De grote dag was vandaag aangebroken: het kindje had zijn laatste controle. „Met aan het eind van de ochtend goed, heel goed, uitstekend nieuws”, schrijft Hoekstra. In zijn bericht bedankt hij alle dokters en verpleegkundigen in het Prinses Maximacentrum en het UMC Groningen ’voor alle goede zorg’.