Politieagent wordt burgemeester van New York

Het moet raar lopen wil Eric Adams niet de burgemeester van New York worden. Ⓒ REUTERS

NEW YORK - Democraat Eric Adams wordt de nieuwe burgemeester van New York. De voormalige politieagent en huidige stadsdeelvoorzitter van Brooklyn moet daarvoor nog wel even de verkiezingen winnen op 2 november aanstaande. Toch moet het raar lopen, wil de winst Adams in het Democratische bolwerk New York ontgaan.