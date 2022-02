Partijen presenteren initiatiefwet om ’homogenezing’ te verbieden

Bij zogenoemde conversietherapie wordt door middel van bijvoorbeeld gebedssessies of op jongerenkampen geprobeerd om jongeren te ’genezen’ van hun geaardheid. Het voorstel wordt ook gesteund door PvdA, GroenLinks, SP en de Partij voor de Dieren. In beide Kamers hebben de partijen een meerderheid.

Een meerderheid van de Tweede Kamer drong in 2019 al aan op een verbod, maar de vorige regering wilde er niet aan. Het toenmalige kabinet wilde eerst meer onderzoek laten uitvoeren.

„Homoseksualiteit is niet fout en al helemaal niet iets waarvan je zou moeten genezen”, zegt D66-Kamerlid Jeanet van der Laan. „Middeleeuwse praktijken zoals conversietherapie horen niet thuis in Nederland. Personen en organisaties die deze activiteiten aanbieden, reclame voor maken of uitvoeren worden door deze wet strafbaar.”

VVD’er Hatte van der Woude vindt het „onverteerbaar dat er jongeren in Nederland zijn die, terwijl ze al worstelen met hun seksualiteit, zo mishandeld en getraumatiseerd worden onder het mom van ’homogenezing’.” De wet moet een einde maken aan „deze barbaarse praktijken”, stelt het Kamerlid.

Het initiatiefwetsvoorstel is nu in internetconsultatie, wat betekent dat mensen er hun mening over kunnen geven. Daarna gaat het voor advies naar de Raad van State. Vervolgens buigen de Tweede en Eerste Kamer zich erover.

Belangenorganisatie COC is blij met het voorstel. „Jezelf zijn is geen ziekte, laat niemand je ooit wijsmaken dat je daarvan ’genezen’ moet worden. Lhbti-genezing is een fabeltje, mensen gaan er aan kapot. Je bent goed zoals je bent”, aldus voorzitter Astrid Oosenbrug.