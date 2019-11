Kuiken moet kind van telefoon houden in Indonesië

De eerste dieren zaten in kleine kooien toen ze werden overhandigd, met daarop een bordje met de tekst „Pas goed op mij.” De burgemeester zei tegen de krant Kompas dat het er ook om gaat de kinderen een verantwoordelijkheidsgevoel te geven.

Indonesische schoolkinderen krijgen een kuikentje in een kooitje om ze af te leiden van hun smartphone. Ⓒ AFP

„Ons doel is niet alleen om de kinderen van hun mobiele telefoon weg te krijgen. Ze moeten ook leren om van dieren te houden en verantwoordelijkheid te dragen.” De leerlingen moeten de kuikens ’s morgens voor ze naar school gaan en ’s avonds voeden. „Ze moeten discipline zien te krijgen”, aldus de burgemeester.

In Indonesië brengen schoolkinderen volgens een recent gepubliceerde studie gemiddeld drie uur per dag door op internet. Tien procent zit zelfs tien uur per dag op internet. Bandung op het eiland Java telt ongeveer 2,5 miljoen inwoners.