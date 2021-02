Deel basisscholen West-Brabant blijft voorlopig dicht

„We zien het als onze verantwoordelijkheid om onze scholen alleen open te stellen als we dit veilig, verantwoord en uitvoerbaar kunnen doen. Na overweging zijn we tot de conclusie gekomen dat dat op dit moment niet mogelijk is. De scholen van Lowys Porquin zullen daarom vanaf 8 februari niets veranderen in de organisatie van het onderwijs. De schoolgebouwen gaan dus op 8 februari niet open”, aldus de brief aan de ouders.

De organisatie meldt dat om meerdere redenen is besloten geen gehoor te geven aan de oproep van het kabinet om maandag de basisscholen te heropenen. Lowys Porquin wijst onder meer op de onduidelijkheid over de opmars van de Britse, Braziliaanse en Zuid-Afrikaanse variant van het coronavirus. „Hoe besmettelijk zijn deze varianten? Hoe besmettelijk zijn kinderen hierdoor?”

Verder stelt de organisatie dat er mogelijk een derde coronagolf komt en dat sneltesten voor het onderwijzend personeel nog niet beschikbaar zijn.

De scholen blijven zeker dicht tot het begin van de carnavalsvakantie. Die begint in West-Brabant op 15 februari.

Eerder meldde basisschool Het Palet in het Oost-Brabantse dorp Hapert dat het de komende weken nog dicht blijft. Directeur Gerard Smetsers vindt het onverantwoord de school te openen.