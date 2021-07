Sicilië kampt met natuurbranden, vliegverkeer stilgelegd

De brandweer moest alleen vrijdag al zeker 140 keer uitrukken, waarvan ruim 50 keer in de oostelijke kuststad Catania zelf. Volgens het Italiaanse persbureau Ansa zijn huizen ontruimd. Ook sommige stranden zijn gesloten.

De autoriteiten verwachten zaterdag het hoogste brandrisiconiveau voor Oost- en Noord-Sicilië, bij temperaturen rond de 40 graden Celsius. De hitte, droogte en harde wind zorgen ervoor dat de branden zich uitbreiden. Volgens de regionale regering zijn sommige branden aangestoken.

Ook elders in Italië is het raak, zoals in de regio Lazio met de hoofdstad Rome, in Apulië en in Campanië. Eerder was het eiland Sardinië al hard getroffen. Bossen en huizen zijn daar afgebrand. Reddingswerkers moesten mensen in veiligheid brengen.

