TU Eindhoven op de vingers getikt om ’mannenboycot’

De universiteit wilde 150 vacatures laten opvullen door vrouwen en had mannen voor bepaalde wetenschappelijke functies daarom in het wachtlokaal gezet. Maar dat is verboden, zegt het mensenrechtencollege in een vrijdag gepubliceerd oordeel.

Volgens de universiteit was deze ingrijpende maatregel nodig, omdat vrouwen ondervertegenwoordigd zijn. Voorkeursbeleid mag, maar moet wel aan strenge eisen voldoen en goed zijn onderbouwd, zegt het mensenrechtencollege. Daar heeft de TU/e steken laten vallen.

Het college wijst erop dat de ondervertegenwoordiging per faculteit verschilt. Desondanks werd het programma over de hele universiteit uitgerold. Bovendien ontbrak een onderbouwing waarom het écht niet anders kon.

De ’mannenboycot’ is sinds 1 juli vorig jaar van kracht. Sindsdien zijn 48 vrouwen aangesteld. Het oordeel heeft geen gevolgen voor hun dienstbetrekking, zegt een TU/e-woordvoerder. „Het oordeel van het college is geen reden om hun aanstelling te heroverwegen. Zij behouden gewoon hun positie.” De uitspraak van het mensenrechtencollege is namelijk juridisch niet bindend.

Onrust

De universiteit gaat het programma toch tegen het licht houden. „We zullen de bevindingen van het college goed bestuderen, evenals diens aanbevelingen, om te bepalen hoe we verder gaan” zegt rector Frank Baaijens.

Het omstreden voorkeursbeleid zorgde vorig jaar voor onrust. ’Waarom voelt dit zo sh*t’, schreef een mannelijke TU/e-medewerker op Twitter. ’Waarom heb ik me al die jaren het snot in mijn ogen gewerkt om zo ver te komen op deze universiteit die ik groot wil maken. (...) Dat de deur wordt dichtgedaan voor alle mannen, vind ik ontzettend jammer. Ik ga in ieder geval mijn opties heroverwegen’. Bij discriminatiemeldpunt Radar kwamen vijftig klachten binnen.

De universiteit leek toen doof voor kritiek. Een TU/e-mederwerker vond de ophef maar overtrokken, schreef hij toen op sociale media. ’Je kunt het er niet mee eens zijn, en dan is de TU/e misschien niet de beste plek voor jou. Ik ben er juist trots op’, schreef hij. Ook D66-minister Van Engelshoven (Emancipatie) was in haar nopjes en vond het beleid ’dapper’.

Tijdens een collegezitting werden de Brabantse techneuten vorig jaar stevig aan de tand gevoeld. Er was absoluut geen sprake van discriminatie, betoogde rector Baaijens. Want alleen de allerbeste mensen zouden worden aangenomen. Maar waarom heb je dan voorkeursbeleid nodig?’, wilde collegelid Emile Hofhuis weten. Omdat er sprake zou zijn van ’impliciete genderbias’, klonk het.