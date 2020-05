’Man gaat collectanten achterna met mes in Arnhem’

Volgens het Gelderse dagblad kwam een groepje collectanten bij de woning aanbellen. Daarna zeiden ze waarvoor ze kwamen, aldus een van de collectanten, en is de man op enig moment achter de mensen aangegaan.

De precieze achtergronden van het incident zijn nog onduidelijk. De politie kan zaterdagavond niet zeggen of de man is aangehouden, en of hij daadwerkelijk een mes in zijn handen heeft gehad. Wel zagen getuigen dat de man geboeid in de politieauto is gezet.