Quad knalt op boom, twee mannen zwaargewond

De bestuurder droeg een helm, de bijrijder niet, zo weet Omroep Brabant. Omstanders schoten hen te hulp, evenals een trauma-arts die toevallig in de buurt was. Het tweetal is naar het ziekenhuis overgebracht.

De poltiie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. Het is nog onduidelijk hoe de quad van de weg kon raken.