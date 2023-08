Mysterieus familiedrama na lunch met paddenstoelen, schoondochter verdachte

De Australische familie at 29 juli gezamenlijk een maaltijd bij schoondochter Erin Patterson in het plaatsje Leongatha. Maar de genuttigde paddenstoelen uit het wild vielen ’s middags niet bepaald goed. Vier familieleden kampten met klachten en gingen naar het ziekenhuis. Ze werden al snel overgeplaatst om medisch specialisten in Melbourne naar de vermoedelijke vergiftiging te laten kijken, maar de hulp bleek tevergeefs. De 66-jarige zussen Heather (66) en Gail (70) waren de eersten die overleden, een dag later sloeg het noodlot toe bij de 70-jarige opa Don. Een vierde persoon vecht nog voor zijn leven en wacht op een levertransplantatie.

Opvallend genoeg mankeert de 48-jarige vrouw die de maaltijd bereidde niets, net als haar twee kinderen die na het drama in een pleeggezin zijn ondergebracht. De reacties over de (on)schuld van Erin zijn verdeeld. Ze is naar eigen zeggen kapot van verdriet door de plotselinge overlijdensgevallen binnen haar familie, vertelde ze huilend tegen verslaggevers bij haar woning. „Ik heb niets gedaan. Ik hield van ze.” Maar ze geldt inmiddels wel als verdachte. Wat niet meehelpt, is dat ze eerder is gescheiden van haar man, al zou dat wel in harmonie zijn gegaan. Haar (ex-)schoonmoeder is onder de dodelijke slachtoffers.

De politie vermoedt dat de groene knolamaniet de boosdoener is, ook wel de gevreesde ’Death Cap’ paddenstoel. „Op dit moment zijn de sterfgevallen niet te verklaren”, zei politiewoordvoerder Dean Thomas maandag. „Het kan heel onschuldig zijn, maar we weten het gewoon nog niet.”

In de Australische gemeenschappen waar de slachtoffers vandaan komen, is de schok en het verdriet groot. Zo was een van hen het gezicht van een baptistengemeente. „Hun liefde, standvastig geloof en onbaatzuchtige dienstbaarheid hebben een onuitwisbaar stempel gedrukt op onze families, de lokale gemeenschap en zelfs op mensen over de hele wereld”, liet de betrokken kerk in een verklaring weten. „Niemand had ooit verwacht dat dit hier zou kunnen gebeuren”, zegt de burgemeester van Victoria, Nathan Hersey, tegen de BBC.

Waarschuwing

In de berichtgeving klinkt de waarschuwing voor de dodelijke paddenstoelen door. Volgens de Britse omroep wordt het plukken van (eetbare) paddenstoelen steeds populairder en gaat het daardoor ook vaker mis. „Een stuk ter grootte van een munt is genoeg om een volwassene te doden als het wordt gegeten.”