Tweede Kamer verlegen met ’activistische rechter’

De rol van de rechter is de afgelopen decennia toegenomen, stelt hoogleraar staatsrecht Jerfi Uzman. Burgers vragen daar ook meer om, en niet alleen in Nederland. Kijk maar naar Spanje en Canada, waar rechters moesten oordelen of referenda voor onafhankelijkheid rechtmatig waren. Of in Groot Brittannië, waar rechters de Brexitsoap in werden gezogen en zo het predicaat vijand van het volk kregen.

Hoge Raad geeft Urgenda gelijk

In Nederland vestigden rechters onlangs de aandacht op zich door de Staat in enkele geruchtmatige zaken terug te fluiten. Zo gaf de Hoge Raad milieuclub Urgenda gelijk dat het kabinet sneller CO2 moet verminderen, bewoog de Raad van State het kabinet tot vergaande stikstofmaatregelen en zorgde de Amsterdamse rechtbank ervoor dat onderwijsminister Slob niet kan ingrijpen bij het islamitische Haga Lyceum. Het bracht FvD-leider Baudet tot de stelling dat we leven in een dikastrocratie, een land geleid door rechters.

Vertegenwoordigers van de rechterlijke macht en adviescolleges namen daar gisteren tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer afstand van.

Toch is er wel een probleem, zo stelden Kamerleden en hoogleraren vast. Omdat rechters niet aan de grondwet mogen toetsen (een praktijk bedoeld om rechters bij de politiek weg te houden), doen zij dat aan internationale verdragen, zoals het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. Of het nu gaat om het recht op onderwijs, de vrijheid van meningsuiting, het verdrag is het enige anker voor de burger die z’n grondrechten bedreigd ziet, zo zei Henk Naves van de Raad voor de Rechtspraak. Dat ’het recht op leven’ in dat verdrag ruim zestig jaar later zou worden gebruikt door Urgenda om het kabinet tot CO2-reductie te dwingen, had niemand toen kunnen voorzien.

Die verdragen dan maar opzeggen? De Kamer schrikt ervoor terug. Misschien moeten ze ook gewoon betere wetten maken als uitspraken van de rechter ze niet bevallen. Want dat is het grootste probleem, zei hoogleraar rechtsfilosofie Andreas Kinneging tegen de Kamerleden: „U bent het verlengstuk van de regering. U bent een miertje, een heel klein beestje dat ook nog een beetje meedoet.”