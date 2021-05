11-jarig meisje vecht voor haar leven en ontsnapt aan kidnapper

Binnenland

Ontvoering door gemaskerde mannen in Leeuwarden blijkt ’grap’

De politie in Leeuwarden is donderdagmiddag uitgerukt na diverse meldingen over een ontvoering. Iemand zou op de Groningerstraatweg door twee gemaskerde mannen een busje in zijn getrokken. Toen agenten de bestuurder van dat busje even verderop, op de Canadezenlaan, dwongen te stoppen, bleek het te g...