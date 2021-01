Gemeente probeert via rechter ParkeerWekker te verbieden

ParkeerWekker is sinds augustus in de lucht en de zaken gaan goed, vertelt bedenker, ontwikkelaar en eigenaar Luis Roman. „Vanwege bedrijfsgevoelige informatie kan ik niet melden hoeveel aanmeldingen we sindsdien hebben, maar het loopt in de duizenden”, zegt de directeur van Vector Wise met glans in zijn ogen.

Het systeem werkt zo: de dashcamcamera in de auto wordt aangesloten op het systeem van ParkeerWekker. Die detecteert scanauto’s die langsrijden. De eigenaar van de auto krijgt vervolgens een sms’je dat hij binnen vijf minuten – als de scanauto een tweede keer langskomt en een boete een feit is – moet hebben betaald voor het parkeren. Kosten: €1,50 per berichtje.

Parkeerbelasting

De gemeente wil dat er een einde aan wordt gemaakt. „Parkeerbelasting wordt geheven voor het algemeen belang. De gemeente maakt geen winst, maar investeert het geld ter verbetering van de lokale infrastructuur. Daarnaast is parkeerbelasting heffen een instrument om de parkeerdruk en drukte in algemene zin te reguleren.” Vandaar ook al die verschillende tarieven, wilde de juriste van de gemeente zeggen: waar het druk is hoge tarieven, op rustiger plekken kan minder betaald worden.

Parkeerbelasting innen via scanauto’s legt de gemeente geen windeieren. In 2012 bij de start van het inzetten van scanauto’s werd er 18,5 miljoen euro aan boetes binnengehaald. In 2018 liep dat bedrag op naar 30 miljoen. Overigens heeft deze manier van werken niet geleid tot minder boetes. In 2019 deelde de scanauto’s 500.000 boetes uit. Opmerkelijk: twee derde van de 70.000 bezwaren, die automobilisten indienden, bleek terecht. Deze boetes werden achteraf kwijtgescholden.

’Big business gemeente’

Voor de bedenkers van de app ParkeerWekker reden om aan te tonen dat veel mensen bereidwillig zijn, maar per ongeluk vergeten te betalen voor parkeren. De advocaat namens ParkeerWekker: „Parkeren is voor gemeenten big business en voor automobilisten steeds moeilijker te doorgronden. Bij nette burgers die zich graag aan regels houden, is van opzet vaak helemaal geen sprake als zij de gemeentelijke regelgeving niet naleven. Meestal zijn zij gewoon vergeten welke regels er nou weer gelden. ParkeerWekker heeft een oplossing gezocht voor het vergeten en niet voor het niet willen.”

De rechter bleef met een belangrijke vraag zitten. „Waarom is de app gekoppeld aan de scanauto en niet aan het moment dat je je auto parkeert in de stad, waar je wordt geacht te betalen? Zou dat niet een betere herinnering zijn?”

„Dat was ook een mogelijkheid geweest”, stelde Roman.

De rechter doet 1 februari uitspraak in het kort geding.