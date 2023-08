Festival Decibel Outdoor vindt sterfgevallen ’verschrikkelijk’

„Voor de familie is het al verschrikkelijk als je het bericht krijgt dat je zoon is vermist”, vertelt de woordvoerder. Het lichaam van de vermiste bezoeker werd gevonden in een kanaal in het Brabantse dorp Biest-Houtakker. Festivalgangers sloegen eerder alarm omdat zij geen contact meer met hem konden krijgen. „Wij betuigen ons grootste medeleven aan deze familie.”

De 19-jarige man werd gevonden op het festivalterrein, waar hij werd afgevoerd met de ambulance. Later hoorde de organisatie dat hij was overleden. De politie spreekt van een medisch incident. In beide gevallen wordt de doodsoorzaak nog onderzocht. Een politiewoordvoerster kon dinsdagochtend nog niet zeggen wanneer dat afgerond zou zijn.

Om na te denken over eventuele maatregelen om soortgelijke incidenten in de toekomst te voorkomen, is het volgens een woordvoerder van het festival nog „veel te vroeg.” „Er wordt nog onderzoek gedaan naar de oorzaken”, legt hij uit. „Onze voornaamste zorg is nu de aandacht voor de nabestaanden en direct betrokkenen.”