Verslaafde moeder verkoopt dochtertje (3) aan dealer, die het meisje verkracht en vermoordt

In het midden van de nacht werd Luz Maida wakker gemaakt door haar moeder Aurelia Salinas. Prompt werd ze meegenomen door de man die een relatie had met haar moeder, een drugsdealer. De 42-jarige drugsverslaafde vrouw had haar dochtertje net aan hem verkocht in ruil voor crack-cocaïne ter waarde van amper 10 euro. Iets meer dan 24 uur later werd Maida levenloos en ernstig toegetakeld teruggevonden in een verlaten huis in Pedro Juan Caballero.

Op camerabeelden kon de politie zien hoe de dealer het kleine meisje had meegenomen. Hij werd aangehouden en heeft ondertussen ook bekend dat hij haar verkracht en vermoord heeft. Salinas hield eerst vol dat haar dochter was meegenomen door onbekenden terwijl zij aan het slapen was, maar toen de bewakingsbeelden van haar vriend opdoken, gaf ze uiteindelijk toch toe dat ze haar verkocht had.

Huis verbrand

Zowel Salinas als haar dealende vriend werden gearresteerd, samen met nog een 17-jarige jongen die medeplichtig wordt geacht. Het schokkende verhaal houdt heel de buurt bezig. Zo’n 300 mensen woonden de begrafenis van Maida bij. En het huis waar het meisje in werd teruggevonden werd intussen verbrand door de buren.

Salinas heeft nog zeven andere kinderen. Ook een 12-jarige dochter van haar zou al eens misbruikt zijn geweest door een 30 jaar oude man. Die zaak wordt nog onderzocht.