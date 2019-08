Roos Eijmers en Lindertje Mans van Firma MES voor de voormalige Amerikaanse ambassade, waar de twee zullen spelen. Ⓒ Jos van Leeuwen

De gijzeling van elf mensen in de Franse ambassade in Den Haag was de eerste grote terreurdaad in Nederland. De hele wereld keek mee naar wat zich in Den Haag afspeelde. Theatergezelschap Firma MES grijpt deze heftige gebeurtenis uit 1974 aan om er een voorstelling over te maken: De gijzeling.