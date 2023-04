Negen mensen naar ziekenhuis na lawine in Zwitserland

De lawine vond plaats op de Alphubel in de gemeente Saas-Fee in het zuiden van Zwitserland. Het zoek- en reddingsteam dat betrokken was bij de operatie meldt dat er in totaal zestien mensen zijn gered. Meerdere van hen hadden verwondingen. Volgens de politie zijn negen mensen naar het ziekenhuis vervoerd. Drie mochten het ziekenhuis snel verlaten.

Volgens de politie hebben de skiërs veel geluk gehad. Hun nationaliteit is niet bekend.