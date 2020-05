LIVE | Dodental Spanje voor eerst weer onder de honderd

Het dodental door de uitbraak van het coronavirus in Spanje is zondag voor het eerst in twee maanden tijd onder de honderd uitgekomen. Het liep met 87 op naar 27.650, meldt het ministerie van Volksgezondheid. Dat betekent dat de stijging verder aan het afnemen is. Zaterdag noteerden de Spaanse autoriteiten nog 102 nieuwe coronadoden, dat was op dat moment nog het laagste aantal sinds 18 maart.

Het zwaar getroffen Spanje heeft de binnenlandse lockdown de afgelopen tijd kunnen versoepelen. Wel zijn maatregelen genomen om te voorkomen dat reizigers het virus meenemen uit het buitenland. Zo moeten passagiers op vliegvelden hun lichaamstemperatuur laten controleren.

Spanje kan EU-burgers weren als ze niet in het land wonen of op doorreis zijn naar hun thuisland. Mensen die wel worden toegelaten, moeten 14 dagen in quarantaine.

