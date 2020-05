LIVE | RIVM: het nieuwe normaal moeten we normaal gaan vinden

Geen handen schudden en vaak je handen wassen wordt het nieuwe normaal en dat moeten we normaal gaan vinden. Naarmate deze situatie langer duurt, hoeft het volgen van deze regels niet moeilijker te worden, omdat mensen er ook gewend aan raken. Dat zei Hans Brug, algemeen directeur van het RIVM, zondag in het tv-programma Buitenhof over de gedragsregels die zijn ingesteld om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Basisregels sowieso goed

Brug zei dat het sowieso beter is dat mensen zich aan de basisregels houden omdat het ook andere infecties vermindert. Zo lopen volgens hem minder mensen diarree op, omdat de handen beter worden gewassen voor het bereiden van eten.

Uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu onder 90.000 Nederlanders blijkt volgens Brug dat verreweg de meeste mensen zich goed houden aan de gedragsregels en ook dat ze het goed kunnen volhouden. Het lijkt al een gewoonte te worden. Met het langzaam terugdraaien van de lockdown is het nodig om steeds te ontdekken hoe mensen zich aan de regels houden en kunnen houden, zei Brug, die is gespecialiseerd in gezondheid- en gedragswetenschap.

Leven met het virus

Hij benadrukte dat een mogelijke tweede golf in coronabesmettingen afhangt van het gedrag van iedereen om zich aan de basisregels te blijven houden. „We moeten gaan leven met het virus.” Als er een vaccin is, zal dat volgens hem de gevolgen van de ziekte kunnen inperken.

Verder zei Brug dat het RIVM en wetenschappers nog elke week leren van het nieuwe virus door alle onderzoeken en informatie. „De kennis over het virus is al groot, maar we weten nog heel veel niet.”

