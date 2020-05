LIVE | VS registreren ruim 1200 nieuwe coronadoden

In de Verenigde Staten zijn de afgelopen 24 uur 1237 nieuwe doden als gevolg van het coronavirus geregistreerd. Dat blijkt uit tellingen van de Johns Hopkins Universiteit in Baltimore. In totaal stierven 88.675 mensen in de VS aan het longvirus, het hoogste dodental wereldwijd.

Het aantal inwoners in de VS dat is besmet met het longvirus ligt nu op 1.466.682. Wereldwijd zijn ruim 4,6 miljoen mensen geïnfecteerd.

De Amerikaanse regering gaat de financiële bijdrage aan de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) deels herstellen. Dat meldde Fox News zaterdag. Vorige maand zette president Donald Trump de financiering stop uit onvrede over hoe de WHO de coronapandemie aanpakt.

Washington is bereid „te betalen wat China betaalt” aan contributies, staat in een conceptbrief aan de WHO die Fox News in handen heeft.

