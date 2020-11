Terreurbeweging IS claimt dodelijke aanslag in hartje Wenen

Er is een grote politiemacht op de been in Wenen. Ⓒ ANP / HH

WENEN - TTerreurbeweging Islamitische Staat (IS) claimt de dodelijke aanslag in hartje Wenen, waarbij vier personen om het leven kwamen. Volgens IS was de terreurdaad maandagavond het werk van één persoon. De dader werd door de politie doodgeschoten. Het was al bekend dat de geradicaliseerde moslim een IS-aanhanger was.